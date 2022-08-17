شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف المجلس الصحى المصرى.. تنظيم مجالات الصحة فى مصر الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان قرب الانتهاء من وضع اللائحة التنفيذية للمجلس الصحى المصرى، والذى سيساعد فى وضع اختبارات مزاولة المهنة ووضع بروتوكلات العلاج لتوحيد الخدمة بطرق موحدة عالية الجودة، والتدريب للكوادر البشرية، ونص القانون رقم 12 لسنة 2022 بإصدار قانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحي المصري، على إنشاء هيئة عامة خدمية تسمى "المجلس الصحي المصرى"، يكون لها الشخصية الاعتبارية ، وتتبع رئيس الجمهورية ، ويكون مقرها الرئيس مدينة القاهرة ، ويجوز للمجلس إنشاء فروع في المحافظات، وتعتبر إدارة الخدمات الطبية العسكرية للقوات المسلحة (الأكاديمية الطبية العسكرية، كلية الطب بالقوات المسلحة) أحد فروع المجلس، ويشار إليه في مواد هذا القانون "بالمجلس".

ويهدف المجلس إلى:

1. تنظيم مجالات الصحة في مصر في نواحي التعليم ما بعد الجامعي.

2. التدريب التخصصي.

3. التأهيل وتطوير المستوى العلمي والسريري للأطباء، والعاملين في مختلف المجالات الصحية.

4. تطوير مستوى التدريب الطبي والصحي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الطبية ولخريجي الكليات الطبية والصحية .

5. واختبارهم للتحقق مـن استيفائهم للتأهيل الكـافي للممارسة الطبيـــة والصحية الآمنة ، لضمان تحسين الخدمات الصحية في جمهورية مصر العربية ، وفقًا للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة .

6. تحقيق التكامل والتعاون في مجال التدريب الصحي بين المجلس والهيئات والمجالس العلمية المختلفة في مجالات التخصصات ذاتها داخل جمهورية مصر العربية وخارجها.

7. تحقيق المعايير الدولية للممارسة الصحية الآمنة، والمسايرة المجلس للتقدم العلمى.