مركز المصالحة الروسي: القوات الإسرائيلية انتهكت عمدًا خط فك الاشتباك في الجولان

محمد اسماعيل - القاهرة - سوريا - (أ ش أ)

أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا أوليج إيجوروف، انتهاك الجانب الإسرائيلي عمدا خط فك الارتباط في الجولان السوري المحتل.

وقال إيجوروف حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الثلاثاء، إن "القوات الإسرائيلية انتهكت عمدا الخط الفاصل الذي لا يحق لها عبوره وفقا لالتزامات إسرائيل بموجب قرار مجلس الأمن رقم 350 بتاريخ 31 مايو 1974".

وأضاف أن دبابة تابعة للجيش الإسرائيلي تحركت من جانب جبل تل الفرس باتجاه منطقة الصباح، ثم في اتجاه منطقة عين عيشة، حيث توقفت لمدة 10 دقائق، موجهة مدفعها نحو مواقع الجيش السوري خلف خط "برافو" قبل أن تنصرف من المكان.

وأوضح إيجوروف أن الحادث وقع يوم أمس /الاثنين/، مشددا على أن سلاح الجو الإسرائيلي يقصف بشكل منتظم الأراضي السورية.