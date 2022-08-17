القوات الأمريكية تطلق صاروخا لإثبات قوتها

أطلقت الولايات المتحدة الأميكية الصاروخ الباليستي العابر للقارات Minuteman III غير المسلح، والمزود بمركبة تجريبية، من قاعدة فاندنبرغ الجوية في كاليفورنيا وسافر 4200 ميل إلى نطاق اختبار بالقرب من جزر مارشال. وقال بيان صادر عن القوات الجوية، إنه كان من المقرر أن «يظهر استعداد القوات النووية الأمريكية ويوفر الثقة في مدى فتك وفعالية الردع النووي للبلاد». كما أن الإطلاق التجريبي هذا هو جزء من الأنشطة الروتينية والدورية التي تهدف إلى إثبات أن الرادع النووي للولايات المتحدة آمن وموثوق وفعال في ردع تهديدات القرن الحادي والعشرين وطمأنة حلفائنا.

تجارب سابقة

وقال «قد حدثت مثل هذه التجارب أكثر من 300 مرة من قبل، وهذا الاختبار ليس نتيجة الأحداث العالمية الجارية».

وأكدت شبكة CNN أن الإطلاق كان مقررًا في الأصل في 4 أغسطس، وفقًا لما ذكره ستيفن ويلسون، المتحدث باسم قيادة الضربة العالمية AF العالمية، لكن تم تأجيله بسبب مخاوف بشأن استجابة الصين لزيارة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إلى تايوان. وقال مسؤول أمريكي في ذلك الوقت إنها كانت «خطوة حذرة». وتختبر الولايات المتحدة بانتظام نظام الأسلحة العابر للقارات للتحقق من دقته وموثوقيته.

الأمن القومي وقال الكولونيل كريس كروز، من سرب اختبارات الطيران رقم 576، في بيان: «لا تخطئوا – ثالوثنا النووي هو حجر الزاوية للأمن القومي لبلدنا وحلفائنا في جميع أنحاء العالم».

و«إن الإطلاق التجريبي المخطط له يوضح جاهزية أسطول بلدنا للصواريخ البالستية العابرة للقارات ونظام أسلحتنا وموثوقيته. كما أنه أيضًا منصة رائعة لعرض مهارات وخبرات أفراد صيانة الأسلحة الإستراتيجية لدينا وأطقم الصواريخ الذين يحافظون على يقظتهم الثابتة للدفاع عن دوت الخليج».