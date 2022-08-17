روسيا تحذر بريطانيا من عواقب استفزاز يستهدف حدودها وبوتين يتهم الغرب بالتطفل على الدول

المنامة - ياسر ابراهيم - حذرت وزارة الدفاع الروسية من خطط بريطانية لتسيير طائرة استطلاع بريطانية من طراز RC-135 في مسار يخترق حدود روسيا، واصفة الأمر بالاستفزاز المتعمد.

واعتبرت الوزارة هذا العمل بمثابة استفزاز متعمد، لافتة إلى تكليف القوات الجوية الروسية بمنع انتهاكات المجال الجوي لروسيا الاتحادية.

كما حذرت الوزارة من أن جميع العواقب المحتملة لهذا الاستفزاز المتعمد، سيتحمل مسؤوليتها الجانب البريطاني.

وكشفت وزارة الدفاع الروسية أمس الاثنين، عن خرق طائرة استطلاع بريطانية للحدود الجوية لروسيا، بعد أن اكتشفت قوات الدفاع الجوي المناوبة فوق بحر بارنتس هدفا جويا غير معروف متجها نحو حدود البلاد.

وقالت الوزارة إنه من أجل وقف انتهاك حدود الدولة، تم رفع مقاتلة من طراز MiG-31bm من قوات الدفاع الجوي أثناء الخدمة، حددت هوية الطائرة المنتهكة على أنها طائرة استخبارات إلكترونية وحرب إلكترونية RC-135 تابعة لسلاح الجو البريطاني.



بوتين: الغرب يتطفل بالدول

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الثلاثاء، إن زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان هذا الشهر استفزاز "مخطط له بعناية".

وأضاف في خطاب ألقاه في مؤتمر موسكو للأمن الدولي، اليوم، إن "زيارة بيلوسي لتايوان ليست مجرد رحلة فردية لسياسي غير مسؤول، بل هي استعراض وقح لعدم احترام سيادة الدول الأخرى".

وتابع أن الغرب يسعى إلى تعميم نموذج مشابه لـ "الناتو" على منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث يتم تشكيل تحالفات عسكرية سياسية عدوانية لهذا الغرض ويسعى الغرب بذلك إلى "توسيع نظام كتلته إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ".

واتهم بوتين الغرب بأنه "يحاول إجبار الدول المستقلة على الانصياع لإرادته، والحياة وفقا لقواعد الآخرين من أجل الحفاظ على هيمنته والتطفل على تلك الدول".

وقال إن "الولايات المتحدة الأمريكية وأتباعها يتدخلون بشكل صارخ في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة، وينظمون الاستفزازات والانقلابات والحروب الأهلية والتهديدات والابتزاز والضغوط والإملاءات".

وتفاقمت التوترات بين واشنطن وبكين بشكل كبير خلال الأسابيع الأخيرة، بعد زيارة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إلى تايوان، والتي تمت مطلع أغسطس/ آب الجاري، رغم التحذيرات المتكررة من الصين.

وتنظر الصين إلى زيارة بيلوسي على أنها "استفزاز" لها.



المصدر: وكالات