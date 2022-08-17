مجلس الوزراء السعودي يثمن الجهود الاقتصادية لتحقيق مستهدفات رؤية 2030

الرياض: ثمن مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، في قصر السلام بجدة، جهود مختلف القطاعات لتعظيم الأثر الاقتصادي لتحقيق مستهدفات رؤية 2030.

وتناول مجلس الوزراء خلال الجلسة مجمل المحادثات التي جرت بين المملكة وعدد من الدول خلال الأيام الماضية، ومنها الرسالتان اللتان تلقاهما خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، من رئيس بنغلاديش الشعبية، ورئيس جمهورية كوستاريكا، وكذا الاتصال الهاتفي الذي تلقاه ولي العهد من رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية.

وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي أن المجلس استعرض كذلك تقارير عن تطورات الأوضاع ومجرياتها في المنطقة، والجهود الدولية المبذولة تجاهها؛ بما يحافظ على أمن المنطقة واستقرارها.

وقدر مجلس الوزراء الجهود المبذولة لتنمية المحتوى المحلي في مختلف القطاعات، وتعظيم أثره الاقتصادي في الناتج المحلي، لتحقيق مستهدفات (رؤية 2030)، ومن ذلك ما حققه القطاع الزراعي من ارتفاع يعد الأعلى في تاريخه؛ متجاوزاً 72 مليار ريال، وبمعدل نمو وصل إلى (7.8 في المائة) مقارنة بالعام السابق.