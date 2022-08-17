تطبيقات يوتيوب وواتساب مزيفة يمكن أن تدمر هاتف أندرويد

نيويورك: تم تحذير مستخدمي أجهزة أندرويد من تطبيقات واتساب ويوتيوب مزيفة تخفي سراً سلالة جديدة من البرامج الضارة والخطيرة.

وتم وضع مالكي الهواتف والأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام أندرويد في حالة تأهب أحمر بشأن وجود سلالة جديدة خطيرة من البرامج الضارة المختبئة في تطبيقات واتس أب ويوتيوب المزيفة.

وتم إصدار التنبيه من قبل شركة ميتا التي كشفت في تقرير حديث أن برنامج Dracarys الضار الجديد يتم حقنه في إصدارات مزيفة من التطبيقات الشائعة، وسلالة البرامج الضارة هذه قادرة على سرقة سجلات المكالمات ومعلومات الاتصال والملفات والرسائل النصية القصيرة والموقع الجغرافي وتفاصيل جهاز أندرويد، بالإضافة إلى التقاط الصور سراً، وتمكين ميكروفون الهاتف أو الجهاز اللوحي وتثبيت التطبيقات دون موافقة المستخدم.

وفي تقريرها الأخير، قالت مجموعة القرصنة Bitter APT التي نفذت هجمات في المملكة المتحدة ونيوزيلندا والهند وباكستان، وتم العثور على برامج أندرويد الضارة في إصدارات مزيفة من يوتيوب وسيغنال وتليغرام وواتس أب.

ويحصل برنامج أندرويد الضار الجديد على إمكانية الوصول إلى مجموعة كاملة من الميزات الخبيثة بعد إساءة استخدام خدمات إمكانية الوصول الخاصة بالجهاز والتي تمنحه بعد ذلك إمكانية الوصول إلى أذونات متزايدة.