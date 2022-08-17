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أميركا تجري اختباراً لصاروخ باليستي عابر للقارات

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«المجلة» 0 تبليغ

16 أغسطس , 2022

أميركا تجري اختباراً لصاروخ باليستي عابر للقارات.

ذكر الجيش الأميركي اليوم الثلاثاء أنه أجرى اختباراً لصاروخ مينيتمان3 الباليستي العابر للقارات، والذي تأجل إطلاقه لتجنب تصعيد التوتر مع الصين خلال استعراضها للقوة قرب تايوان هذا الشهر.

وقال الجيش في بيان إن الاختبار يظهر «جاهزية القوى النووية الأميركية ويوفر الثقة في مدى فتك وفعالية الردع النووي للولايات المتحدة».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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