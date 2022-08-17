الدبيبة يرفض تعيين سنغالي مبعوثا للأمم المتحدة في ليبيا

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وقال مصدر بوزارة الخارجية «إن الحكومة التي يقودها عبدالحميد الدبيبة، اعترضت على تعيين باتيلي لترؤس البعثة الأممية إلى ليبيا خلفا للسلوفاكي يان كوبيتش، بسبب عدم التشاور معها على تكليفه، وفق قناة ليبيا الأحرار».وأضاف أن الملف الليبي حساس ويحتاج إلى كفاءة خاصة، لافتا إلى أن الحكومة تدعم تولي المرشح الجزائري صبري بوقادوم لقيادة الجهود الأممية القادمة لحل الأزمة الليبية، والأخير هو وزير الخارجية الجزائري الأسبق ومندوبها السابق في الأمم المتحدة، ومدعوم بقوة من بلاده وكذلك من إيطاليا، وهو على دراية تامة بالملف الليبي.
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