شكرا لقرائتكم خبر الدبيبة يرفض تعيين سنغالي مبعوثا للأمم المتحدة في ليبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رفضت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا تعيين الدبلوماسي السنغالي عبدالله باتيلي مبعوثا أمميا إلى البلاد، قبل تصويت مرتقب لمجلس الأمن الدولي على اختيار ثامن مبعوث أممي إلى ليبيا.

وقال مصدر بوزارة الخارجية «إن الحكومة التي يقودها عبدالحميد الدبيبة، اعترضت على تعيين باتيلي لترؤس البعثة الأممية إلى ليبيا خلفا للسلوفاكي يان كوبيتش، بسبب عدم التشاور معها على تكليفه، وفق قناة ليبيا الأحرار».

وأضاف أن الملف الليبي حساس ويحتاج إلى كفاءة خاصة، لافتا إلى أن الحكومة تدعم تولي المرشح الجزائري صبري بوقادوم لقيادة الجهود الأممية القادمة لحل الأزمة الليبية، والأخير هو وزير الخارجية الجزائري الأسبق ومندوبها السابق في الأمم المتحدة، ومدعوم بقوة من بلاده وكذلك من إيطاليا، وهو على دراية تامة بالملف الليبي.