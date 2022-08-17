الأردن والبحرين يطالبان بتسوية قضية فلسطين

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جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لوزيري الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي والبحريني عبداللطيف الزياني في عمّان، حيث قال الأول «إن أي حديث غير حل الدولتين بشأن القضية الفلسطينية هو تنظير عبثي، ولا حل آخر للصراع الفلسطيني إذا لم يتحقق السلام الشامل»، وعبر وزير الخارجية الأردني عن أمل بلاده في أن تؤدي الهدنة في اليمن لحل سياسي للأزمة الممتدة من سنوات.بدوره، أكد وزير الخارجية البحريني موقف بلاده الثابت تجاه القضية الفلسطينية «من أجل التوصل لتسوية عادلة تضمن حقوق الشعب الفلسطيني».
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