شكرا لقرائتكم خبر صفعة لإخوان تونس.. وظهور لافت لزوجة الرئيس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما أثار الظهور الرسمي الأول لحرم رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد في الاحتفال بيوم المرأة، جنبا إلى جنب مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن، ردود فعل متباينة، تلقت جماعة الإخوان صفعة جديدة بعد رفض جميع الطعون المقدمة ضد انتخابات الدستور التونسي، مما يعني اعتماده بشكل نهائي والقضاء على أمل عودتهم للحياة السياسية.

وقالت المحكمة الإدارية التونسية أمس، «إنها قضت بالرفض شكلا بخصوص الطعن الذي تقدم به حزب آفاق تونس ضد نتائج الاستفتاء الذي جرى في الـ25 من يوليو الماضي».

وأوضحت مصادر من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أن الطعن هو الأخير، ويعني أن نتائج الاستفتاء سليمة، ومن المنتظر أن تعلن الهيئة بشكل نهائي عن النتائج النهائية للاستفتاء، ليدخل الدستور الجديد حيز التنفيذ رسميا.

وسبق للمحكمة الإدارية، أن رفضت في وقت سابق طعنين آخرين قدمتهما منظمة «أنا يقظ»، وحزب الشعب يريد، ويجزم مراقبون أن قرار المحكمة برفض كافة الطعون يمثل ضربة لإخوان تونس، ومرحلة جديدة نحو «الجمهورية الجديدة»، وفي 26 يوليو الماضي، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، قبول مشروع الدستور الجديد بعد نيله ثقة المصوتين في الاستفتاء عليه بنسبة 94.6%.

على صعيد آخر، أثار ظهور حرم الرئيس التونسي قيس سعيد ردود فعل متباينة، وفيما رآه البعض ظهورا عاديا فرضته المناسبة، قال البعض «إنه يعيد ذكرى تجربة السيدة الأولى في عهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي».

وعلى الرغم من أنها ليست المرة الأولى التي تظهر فيها حرم الرئيس، إشراف شبيل، في المناسبات الرسمية، لكن المفاجأة هذه المرة أنها ألقت خطابا رسميا بثه التلفزيون التونسي مباشرة.

ونقلت «إندبندنت عربية» عن سعيد الزواري أن «خطاب حرم الرئيس جاء مسيسا تلميحا وتصريحا، منسجما مع توجهات الرئيس التي يسعى لترسيخها منذ 25 يوليو، وبعيدا من التساؤلات عن المضمون وأيضا الخطاب شكلا ولغة وصورة، وكيف أن بصمة سعيد تدور بين طياته من خلال الجمل والتراكيب والمفاهيم، وعن تزامنه مع كلمة رئيسة الحكومة التي تخاطبنا أيضاً للمرة الأولى، فإنه على الرغم من تقلد أربعة رؤساء المنصب بعد 2011 لم تظهر زوجة أحدهم بشكل رسمي ولا قدمت خطابا رسميا للتونسيين، بل مررن مرور الكرام في شكل لقطة في التلفزيون الرسمي خلال مناسبات متباعدة، وكن بعيدات تماما من فلك السياسة».

ترسيخ النظام الرئاسي الذي اعتمده الدستور الجديد.

التعبير عن انتصار قيس سعيد على معارضيه.

التأكيد على نهاية حقبة الجماعة المتطرفة.

ماذا يعني ظهور زوجة الرئيس