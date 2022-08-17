اعتقال سوري يعمل مسؤولا للاتصال بنساء داعش

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وأعلن الادعاء العام الألماني في مقره بمدينة كارلسروه أن السوري سافر إلى وطنه عام 2019 للقتال في صفوف التنظيم أو لتنفيذ هجمات، وعندما أخفق في ذلك بسبب إصابته، صار مسؤول الاتصال لنساء داعش اللواتي أردن الفرار من معسكر كردي.واتهم المحققون الرجل بأنه نظم تحويلات مالية إلى داعش بعد ستة أشهر من عودته. بالإضافة إلى ذلك، يشتبه في أنه اشترى ثلاثة بنادق هجومية عبر وسطاء في سوريا.
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