شكرا لقرائتكم خبر اعتقال سوري يعمل مسؤولا للاتصال بنساء داعش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت السلطات الألمانية أمس توقيف سوري؛ للاشتباه في دعمه تنظيم داعش الإرهابي في برلين.

وأعلن الادعاء العام الألماني في مقره بمدينة كارلسروه أن السوري سافر إلى وطنه عام 2019 للقتال في صفوف التنظيم أو لتنفيذ هجمات، وعندما أخفق في ذلك بسبب إصابته، صار مسؤول الاتصال لنساء داعش اللواتي أردن الفرار من معسكر كردي.

واتهم المحققون الرجل بأنه نظم تحويلات مالية إلى داعش بعد ستة أشهر من عودته. بالإضافة إلى ذلك، يشتبه في أنه اشترى ثلاثة بنادق هجومية عبر وسطاء في سوريا.