السعدي: حصار الحوثيين لتعز جريمة حرب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قالت الأمم المتحدة إن 423 أسرة يمنية نزحت خلال الأسبوع الفائت، معظمها في محافظة شبوة.

وأشار التقرير الأسبوعي لمنظمة الهجرة الدولية إلى إنه بين 7-13 أغسطس الجاري، تتبعت مصفوفة النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة في اليمن 423 أسرة (يمثلون 2538 فردا) نزحت مرة واحدة على الأقل.

وأضافت أن أهم المحافظات التي شهدت نزوحا هي على التوالي: «شبوة (313 أسرة)، ومأرب (88 أسرة)، وتعز (11 أسرة)، والحديدة (9 أسر)». وحسب المنظمة الأممية فإنه ومنذ بداية عام 2022 وحتى 13 أغسطس الجاري رصدت منظمة الهجرة الدولية نزوح 8151 أسرة يمثلون (48 ألف و906 أفراد) تعرضت للنزوح مرة واحدة على الأقل».

من جهته، طالب المندوب اليمني الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالله السعدي، المجتمع الدولي بإعادة النظر في التعاطي مع سلوك الحوثيين وممارسة ضغوط حقيقية عليهم للانخراط في جهود التهدئة. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن السعدي طالب المجتمع الدولي أمام جلسة لمجلس الأمن بالضغط على الحوثيين والحيلولة دون استغلال الهدنة للتحشيد العسكري وإعادة التموضع، وأكد أن حصار الحوثيين لتعز يشكل جريمة حرب، ويستدعي رفعه فورا ودون تأجيل.

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، أكد أن فتح طرق تعز مسألة إنسانية، مشيرا إلى أن الأطراف اليمنية التزمت بالاستفادة من الشهرين المقبلين لمواصلة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق هدنة موسع بحلول الثاني من أكتوبر تشرين الأول القادم.

وقال في إحاطة جديدة إلى مجلس الأمن الدولي، حول آخر المستجدات في اليمن، «إن الاتفاق الموسع سيشتمل على عناصر إضافية تحمل المزيد من الإمكانيات لتحسين الحياة اليومية لليمنيين»، معبرا عن أسفه لعدم إحراز المزيد من التقدم في فتح الطرق بتعز والمحافظات الأخرى حتى الآن.

وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني «إن الاصطفاف خلف الشرعية الدستورية بقيادة الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وأعضاء المجلس، قولا وفعلا هو طوق النجاة الوحيد وآخر فرصة لليمنيين لاستعادة دولتهم والحفاظ على هويتهم، والتأسيس لشراكة وطنية حقيقية، ومستقبل مشرق تستحقه الأجيال القادمة».

الاتفاق على آلية شفافة وفعالة لصرف منتظم لرواتب موظفي الخدمة المدنية ومعاشات المتقاعدين المدنيين.

فتح طرق إضافية في تعز ومحافظات أخرى.

المزيد من الوجهات من وإلى مطار صنعاء الدولي.

انتظام تدفق الوقود إلى جميع موانئ الحديدة.

إتاحة المجال أمام التحرك في عملية متعددة المسارات لمعالجة القضايا الإنسانية والاقتصادية.

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