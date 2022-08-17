شكرا لقرائتكم خبر عن الدولة تدعم ركاب النقل العام والسكك الحديدية والمترو بقرابة 8 مليارات جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدر اعتمادات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 22/23 بنحو 355 مليار و993 مليون جنيه بنسبة 3.9% من الناتج المحلى الإجمالي، مقابل 321 مليون جنيه، بزيادة قدرها 34 مليار جنيه و692 مليون جنيه بنسبة زيادة 10.8%، والمخصص لدعم نقل الركاب لهيئتي النقل العام والسكك الحديدية ومترو الأنفاق بنحو 7 مليارات و880 مليون جنيها، والدعم الممنوح لاشتراكات الطلبة على خطوط السكك الحديدية ومترو الأنفاق، ويمثل هذا الدعم ما تتحمله الدولة لمواجهة الفرق بين قيمة الاشتراك التجاري والقيمة المخفضة المحصلة من طلاب المدارس والجامعات بما فيها جامعة الأزهر والمعاهد الأزهرية على خطوط السكك الحديدية ومترو الأنفاق ويبلغ نحو 600 مليون جنيه.

ودعم الإمتيازات الممنوحة للعاملين بالقطاع الحكومي ولبعض الفئات مثل (المعاقين ومصابی الثورة والعمليات الحربية وأسر الشهداء والمحاربين القدماء ....) ، وذلك على أسعار ركوب قطارات السكك الحديدية وخطوط مترو أنفاق القاهرة الكبرى بمبلغ 300 مليون جنيه، بالإضافة إلى دعم خطوط السكك الحديدية غير الاقتصادية بالمحافظات، وذلك في إطار إصلاح الخلل فى الهيكل التمويلي لهيئة سكك حديد مصر نتيجة تشغيل خطوط تحقق إيرادات تقل كثيرا عن التكلفة الحقيقية، ولذا تقرر أن تسهم الخزانة العامة للدولة في تحمل الفرق بين التكلفة المعيارية المحددة بالبروتوكول الموقع بين وزارة المالية والنقل والتنمية المحلية وبين الإيرادات المحققة وتبلغ تقديرات دعم تلك الخطوط بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2022 مبلغ 5 مليارات و200 مليون جنيه .