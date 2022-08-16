شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. نجم منتخب إسبانيا وآرسنال يعلن اعتزاله كرة القدم رسميًا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال الإنجليزي والمنتخب الإسباني السابق، عن اعتزاله كرة القدم بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة.

وأكد ناتشو مونريال لاعب المنتخب الإسباني السابق، اعتزاله كرة القدم، بعد 16 عامًا، من المنافسة في البطولات الاحترافية.

ناتشو مونريال يعلن عبر صفحته الرسمية اعتزاله

ونشر مونريال عبر حسابه على إنستجرام قائلًا "تنتهي حقبة وتبدأ أخرى، أشعر أنني بحالة جيدة، هذا يمنحني الطمأنينة، وأوجه الشكر إلى كل الأندية التي لعبت لها وهي أوساسونا ومالاجا وآرسنال وريال سوسييداد، إضافة لمنتخب إسبانيا".

وأضاف نجم آرسنال الإنجليزي السابق في رسالة اعتزاله على صفحته الرسمية: "ركبتي بعثت لي برسالة واضحة، لا يمكنني أن أقدم المزيد".



مشوار مونريال مع كرة القدم بعد اعتزاله



ولعب مونريال مع ريال سوسيداد وهو هو آخر الفرق التي ارتدى قميصها، وانتهى عقده معه هذا الصيف بعد 3 مواسم، حيث انضم إليه من آرسنال الإنجليزي، الذي ارتدى قميصه أيضًا.

وبدأ اللاعب الإسباني، مشواره مع أوساسونا حتى خاض مباراته الرسمية الأولى تحت قيادة زيجاندا خلال مواجهة هامبورج الألماني في دوري الأبطال، في الدور التمهيدي في أغسطس 2006 والتي خسرها فريقه.

واستطاع مالاجا التعاقد مع الظهير الأيسر مقابل 6 ملايين يورو، ليصبح ثاني أغلى صفقة في تاريخ أوساسونا حتى اليوم.

ونجح اللاعب مع مالاجا، الذي استمر في صفوفه لموسم ونصف، ففي الموسم الأول شارك في 31 مباراة في الليجا، قبل أن ينتقل بعد نصف موسم إلى آرسنال الذي دفع 10 ملايين يورو لضمه بعدما أصبح عنصرا أساسيا في صفوف المنتخب الإسباني الذي لعب له أول مباراة في 2009.

واستمر مونريال في صفوف آرسنال الإنجليزي، فترة طويلة، وخاض معه 19 مباراة في دوري الأبطال و187 مباراة في الدوري الإنجليزي.

وكان عصر اللاعب الإسباني الذهبي في ريال سوسيداد الإسباني، حيث ارتدى فيه القميص رقم 20 منذ موسم 2019-2020، وكان من الركائز الأساسية في صفوفه أول موسمين قبل أن تبعده إصابة قوية في الركبة عن الملاعب الموسم الماضي، وخاض اللاعب 22 مباراة مع منتخب إسبانيا.