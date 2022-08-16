شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بنسبة قبول 94.6%.. إعلان النتائج النهائية للاستفتاء علي الدستور في تونس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس، الثلاثاء، قبول مشروع الدستور الجديد بنسبة 94.6% على أن يدخل حيز التنفيذ بعد التصديق عليه من قبل الرئيس قيس سعيد.

جاء ذلك على لسان فاروق بوعسكر رئيس الهيئة خلال مؤتمر صحفي وسط العاصمة تونس، للإعلان عن النتائج النهائية للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد الذي انتظم يوم 25 يوليو الماضي.



وقال بوعسكر إن القضاء الإداري بسط رقابته على الاستفتاء وأكد سلامة العملية وشفافيتها وفند كل الاتهامات التي وجهت للهيئة ورميها بالتزوير من قبل أطراف سياسية.

وتابع:" نصرح بقبول الدستور الجديد للجمهورية التونسية، الذي تم الاستفتاء عليه بمشاركة أكثر من 2،8 مليون ناخب تونسي".



وأكد أن عملية التصويت جرت أمام أعين 7000 مراقب وطني وأجنبي ما يدل على نزاهة العملية وكما جرى الاستفتاء في مناخ ديمقراطي وتعددي، مشيرا إلى أن بعض المخالفات المسجلة لم تؤثر على سير العملية الانتخابية.

وقال إن الهيئة بدأت في ضبط الخطوط الكبرى للاستحقاقات الانتخابية المقبلة وفي انتظار اصدار قانون انتخابي جديد.

ورفضت المحكمة الإدارية، اليوم طعن حزب آفاق تونس وهو أخر طعن قدم على القضاء.

وفي وقت سابق،رفضت المحكمة طعنين آخرين قدمتهما منظمة "أنا يقظ"، و"حزب الشعب يريد".

ويجزم مراقبون أن قرار المحكمة برفض كافة الطعون يمثل ضربة لإخوان تونس، ومرحلة جديدة نحو "الجمهورية الجديدة".

وفي 26 يوليو/تموز الماضي، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، قبول مشروع الدّستور الجديد بعد نيله ثقة المصوّتين في الاستفتاء عليه بنسبة 94.6%.

والدستور التونسي الجديد يقطع مع مسار إخواني كبل الحقوق والحريات ووضع قانونا على مقاس أطماع تنظيم استنزف الدولة وشعبها.

قيس سعيد يرفض التدخل في الشأن الداخلي

وفى السياق ذاته أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد، على "سيادة تونس، والرفض القاطع لأي تدخل في اختيارات الشعب التونسي"، موضحا أن تونس "دولة ملتزمة بمبادئ القانون الدولي، وحريصة على احترام الشرعية في الداخل، نفس حرصها على احترام الشرعية الدولية".

وقال سعيد إن "تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة، ملتزمة بمبادئ القانون الدولي وحريصة على احترام الشرعية في الداخل نفس حرصها على احترام الشرعية الدولية".

وشدد الرئيس التونسي على ضرورة الإعداد الكامل حتى في أدق التفاصيل لأن الأمر يتعلق بتونس ولا بد من توفير كل أسباب النجاح حتى تبقى صورة البلاد متميزة في العالم كله.