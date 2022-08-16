شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت بركات: حريصون على نقل رؤية المصريين بالخارج خلال مشاركتنا بالحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس مدحت بركات، رئيس حزب أبناء مصر، إن مؤتمر "الكيانات المصرية بالخارج" الذي نظمته وزارة الهجرة، اليوم، يحظى بأهمية كبيرة هذا العام، حيث جاء بالتزامن مع دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لعقد الحوار الوطني.

ولفت بركات إلى أن «حزب أبناء مصر»، حرص على المشاركة، للاطلاع على رؤية «المصريين في الخارج»، ومعرفة مشكلاتهم، وفكرهم، ومطالبهم في أولويات العمل الوطني، حتى يتم وضعها على أجندة الحزب خلال المشاركة في فعاليات الحوار الوطني.

وشدد "مدحت بركات"، على أن المصريين بالخارج، قوة لا يستهان بها، على كافة النواحي العلمية، والاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية، مشيرا إلى جهودهم في النهوض بالاقتصاد من خلال التحويلات المستمرة، وكذلك على صعيد الاستثمار.

وأشار رئيس حزب أبناء مصر إلى أن مصر بحاجة لدعم أبنائها في الخارج، مشيدا بالجهودهم الملموسة في نقل التكنولوجيا العالمية، والتطورات المتلاحقة إلى الشعب المصري، والعمل على النهوض بالوطن.

يذكر أن النسخة الثالثة من مؤتمر الكيانات المصرية، الذي نظمته وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، شهد حضور 346 مشاركا من 45 كيانا من 38 دولة حول العالم، حيث يأتي المؤتمر تزامنًا مع دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني.