شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحليم قنديل لـ"المواجهة": الصين بلد كامل الأوصاف وأكبر أسطول عسكرى بالعالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفى عبد الحليم قنديل، إن روسيا أكبر مورد سلاح للهند، مضيفا أننا سندخل على عالم متعدد الأقطاب، فانجلترا ستعود للتسليح، فهل تعود لتبعتيها لأمريكا.

وأضاف عبد الحليم قنديل خلال برنامج "المواجهة"، على قناة "إكسترا نيوز"، أن الصين بلد قوة كاملة الأوصاف "قوة عسكرية وتكنولوجية واقتصادية"، وهذا ظهر فى كفاءة الاستخدام التكنولوجى خلال مواجهة كورونا.

وتابع، قنديل إن أمريكا لن تنهار ولكنها نزلت من القوة العظمى لقوة عظمى بدون ألف ولام التعريف، وأمريكا كانت القوى الأعظم المرغوبة والمرهوبة، لكن هذه الجاذبية السحرية بدأت كسراب بتحول العالم، والشرق حاليا هو من يسعى لدائرة الضوء والإلهام.

وأكد الكاتب الصحفى الكبير، أن الصين أكبر أسطول عسكرى فى العالم، وهى مصدر إلهام حيث تملك بمفردها 35 % من التجارة العالمية، متسائلا من الذى يضع جدول الأعمال ومن هو القائد الذى تقلده الغرب، فالغرب يظل عند مستوى معين والشرق يصعد.

وأشار إلى أنه بالنسبة للعقوبات فقد فرضت على روسيا 10 آلاف صنف فى المنتجات وهو ما أثر على اقتصادها، ولكن لم تعلن التعبئة ولا أى شىء، والغرب بالمعنى الواسع بدأ كأنه وحدة.

وأوضح أنه قبل السبيعينات اعترف الغرب بأن تايوان جزء من الصين، فالصين بنظرية الزحف التاريخى حسمت الأمر بالاقتصاد والسلاح، أما عن ضرب روسيا لمحطة زابوريجيا فهو غير منطقى فكيف أنها تسيطر عليها ثم تقصفها.