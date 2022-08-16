العثور على عشرات السوريين في جزيرة مهجورة

عثرت السلطات اليونانية على مجموعة من 38 مهاجرا، من بينهم امرأة حامل أوشكت على الولادة، تقطعت بهم السبل في جزيرة صغيرة مجهولة على طول الحدود التركية اليونانية.

وقال المهاجرون، وهم 22 رجلا وتسع نساء وسبعة أطفال، إنهم كانوا في جزيرة على نهر إيفروس منذ منتصف يوليو.

ونُقل المهاجرون، الذين يقولون إنهم سوريون، بعد تحديد موقعهم يوم الاثنين، إلى اليونان.

وقال وزير الهجرة اليوناني إن جميع المهاجرين "في حالة جيدة جدا"، ونُقلت المرأة الحامل إلى المستشفى كإجراء احترازي.

وعلى الرغم من ذلك تقول منظمات حقوق الإنسان إن طفلا واحدا على الأقل توفي في الجزيرة، التي تقع بالقرب من بلدة لافارا اليونانية، ولم تؤكد الشرطة اليونانية هذه الأنباء حتى الآن.

ولم تستطع السلطات من قبل تحديد موقع المجموعة، لمعرفة إذا كان ينبغي على تركيا أم اليونان التدخل للمساعدة.

وقالت السلطات اليونانية في البداية إن الأشخاص، الذين تقول الشرطة إنهم حددوا هويتهم جميعا على أنهم سوريون، موجودون في أراض تابعة لتركيا.

وعُثر عليهم أخيرا على بعد نحو 4 كيلومترات جنوبي إحداثيات حددت تلك المنطقة خارج الأراضي اليونانية، وهذا هو سبب عدم العثور على المهاجرين في وقت سابق، حسبما تقول الشرطة اليونانية.