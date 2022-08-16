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أسعار النفط.. انخفاض جديد في الأسواق العالمية

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بغداد - ياسين صفوان - انخفضت عقود خام برنت الآجلة لأكتوبر 2022 في بورصة ICE إلى ما دون 92 دولارا للبرميل، للمرة الأولى منذ 18 فبراير 2022.
ووفقاً لبيانات التداول، في الساعة 20:59 بتوقيت موسكو، خسر خام برنت 3.34% من سعره، ليبلغ 91.92 دولار للبرميل.

وبحلول الساعة 21:04 بتوقيت موسكو، تسارع انخفاض سعر خام برنت ليصل إلى 91.76 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 3.51%.

 

وفي الوقت نفسه، انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط في أكتوبر 2022، بنسبة 3.86%، ليصل سعره إلى 85.42 دولار للبرميل.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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