انت الان تتابع خبر أسعار النفط.. انخفاض جديد في الأسواق العالمية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - انخفضت عقود خام برنت الآجلة لأكتوبر 2022 في بورصة ICE إلى ما دون 92 دولارا للبرميل، للمرة الأولى منذ 18 فبراير 2022.

