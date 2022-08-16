شكرا لقرائتكم خبر عن زيارة مصابى حريق كنيسة أبو سيفين وإقامة معارض مستلزمات مدرسية مخفضة.. أبرز فعاليات "مستقبل وطن" بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم حزب مستقبل وطن، عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظات الجمهورية، اليوم الثلاثاء، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضاً فى إطار حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصرى والمواطنين، إيمانا منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

وجاءت البداية من محافظة الجيزة، حيث كثفت غرفة العمليات التي شكلتها أمانة الحزب بالمحافظة، جهودها القائمة على مدار الساعة لمتابعة تداعيات حادث حريق كنيسة أبو سيفين بإمبابة، حيث قام وفد من أمانة الحزب بالمحافظة بزيارة المصابين بمستشفى الموظفين للإطمئنان على سير علاجهم في ضوء التنسيق مع إدارة المستشفى وقدمت للمصابين باقات الورود مع العمل عبر تذليل أية عقبات تواجه ذويهم مع العمل عبر تيسير الإجراءات، وفي الوقت ذاته أعلنت أمانة الشئون القانونية بالمحافظة تكفلها الكامل بإنهاء كافة الخاصة بإعلان الوراثة لأسر المتوفين وكافة الإجراءات القانونية المتعلقة، وقدمت وفود من أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب وأعضاء الهيكل التنظيمي بالمحافظة واجب العزاء في الضحايا بمطرانية شمال الجيزة.

كما تواصلت جهود أمانات الحزب بمراكز وأقسام المحافظة جهودها في دعم المواطنين في كافة المجالات، ففي البدرشين نجحت أمانة الحزب بالمركز في التنسيق مع الإدارة التعليمية في تذليل العقبات التي تواجه أولياء الأمور وكذلك تهيئة المناخ قبيل استقبال الموسم الدراسي الجديد، وفي أطفيح أطلقت أمانة الحزب قافلة طبية بالمجان لأهالي قرى المركز في تخصصات الرمد والباطنة والجهاز الهضمي.

وفي محافظة دمياط

أقامت أمانة مركز الزرقا، معرضاً لبيع المسلتزمات المدرسية بأسعار مخفضة، استعداداً لعودة المدراس، بتخفيضات تصل إلي 25% علي جميع المنتجات المعروضة بتمثيلها في الأسواق بمعرض مدينة الزرقا لتخفيف الأعباء عن كأهل أولياء الأمور، ومن جانبه، تنظم أمانة كفر البطيخ احتفالية كبري لتكريم أوائل الثانوية العامة بالمركز الثلاث شعبة ادبي وعلمي علوم وعلمي رياضة، وأيضا تكريم المعلمين الذين اجتهدوا خلال المراجعات النهائية للامتحانات، يوم الخميس المقبل بمقر الحزب الساعة السابعة مساء.

وفي محافظة الغربية

نظمت أمانة مركز بسيون قافلة طبية مجانية، في قرية الكوادي لفحص الأمراض المزمنة وتحليل الاعتلال الكلوي والسكر التراكمي والدهون الثلاثية، وكوليسترول في الدم العشوائي، وشهدت القافلة الطبية إقبالاً كبيراً من أهالي القرية، وأجرت القافلة الطبية الكشف عن 325 حالة، ومن جانبه، أعلنت أمانة الصحة بالمحافظة، عن بدء البرنامج التدريبي الشامل في الإسعافات الأولية علي أن تكون بداية البرنامج الاحد المقبل الموافق 21 أغسطس بمقر الحزب في طنطا، ويشمل البرنامج شرح لمجالات جراحة الحروق والتجميل، وجراحات الأوعية الدموية، والإنعاش القلب الرؤوي والسموم وكيفية التعامل مع حالات الطوارئ.

وفي محافظة مطروح

نظمت أمانة مركز الحمام، احتفالية لتكريم أبنائها المتفوقين من الطلاب والطالبات، في ربوع المركز، وأيضا تكريم عدد كبير من قيادات ومعلمي التعليم بالإدارة التعليمية بالمركز، وتمت الإحتفالية وسط أجواء من الفرحة والسعادة للطلاب والطالبات بمشاركة أسرهم والمعلمين والقيادات التعليمية بالمركز، كما أعرب المتفوقين علي سعادتهم بالتكريم، مؤكدين علي استمرارهم في النجاح والتفوق والتميز.

وفي محافظة المنيا

نظمت أمانة مركز بني مزار، قافلة طبية شاملة مجانية، في قرية منشأة اليوسفي، بالتعاون مع مؤسسة راعي مصر، بحضور نخبة من الأطباء المتخصصين، وشملت تخصصات، "رمد، جلدية، عظام، جلدية، وباطنة، قلب، وأطفال، وتحاليل طبية"، وأسفرت القافلة الطبية الكشف عن 506 حالة، وتم صرف الأدوية اللازمة لجميع الحالات بالمجان، كما تمكنت القافلة من إجراء التحاليل الطبية لعدد 15 حالة بخصم 55% كما تم عمل 21 نظارة طبية و28 عملية لأمراض العيون، ولاقت القافلة الطبية إقبال كبير من المواطنين الذين اشادوا بدور الحزب، مطالبين بتنفيذ هذه القوافل بصفة مستمرة.

وفي محافظة الوادي الجديد

اختتمت أمانة مركز الداخلة، البرنامج التدريبي المجاني عن الإسعافات الأولية لاهالي قرية القلمون، والذي تنظمه بالتعاون مع إدارة الثقافة الصحية بمديرية الشئون الصحية، وسط حضور كبير من رموز المجتمع وأعضاء الوحدة الحزبية بالقرية، ورئيس الوحدة المحلية في قرية قلمون، وسلم شهادات اجتياز البرنامج التدريبي للمتدربين.

ويأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى التى ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.