شكرا لقرائتكم خبر عن 10 تشريعات ناقشتها لجنة التضامن بمجلس النواب خلال دور الانعقاد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب، مارست لجنة التضامن دورها التشريعي والرقابي، ووفيما يخص الجانب التشريعي، ناقشت اللجنة قرابة الـ10 مشروعات القوانين التي أقرت بعضها ومازال قيد النظر جاءت جميعها على النحو التالي:





1. مشروعات تم الانتهاء منها والموافقة عليها بالجلسة العامة:• مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، ومشروع قانون مقدم من النائب الدكتور طلعت عبد القوي وستون نائبًا آخرون (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) ، وتمت الموافقة النهائية عليه من قبل المجلس فى الجلسة العامة بتاريخ30/3/2022.

• مشروعي القانونين المقدمين من النائب أشرف رشاد الشريف، وآخرين (أكثر من عشر أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، و النائبة دعاء عريبي، وآخرين (أكثر من عشر أعضاء المجلس)، وتمت الموافقة النهائية عليه من قبل المجلس فى الجلسة العامة بتاريخ 4/7/2022.

• مشروعا قانوني الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023، وتمت المناقشات لموازنات الجهات التي تدخل ضمن اختصاص اللجنة على مدار ثمانية اجتماعات وأصدرت اللجنة توصياتها التي عرضت على الجلسة العامة.





2. مشروعات تم الانتهاء منها ولم تعرض على الجلسة العامة:• مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 ، وأعدت اللجنة تقريرها وتم تسليمه للأمانة العامة وإلى الآن لم يتم ادراجه على جدول أعمال الجلسة العامة.

• مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين ومشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي (وستون نائبا أخرون) بإصدار قانون حقوق المسنين، وقد انتهت اللجنة من المناقشات واتفقت وبصدد اعداد تقريرها في هذا الشأن





3. مشروعات تم استعراضها:• مشروع قانون مقدم من النائبة مرثا محروس و (60) نائبًا (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بشأن "إنشاء اللجنة العليا للإرشاد الأسري".

• مشروع قانون مقدم من النائب كريم طلعت السادات و (60) نائبا آخرون، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 76 لسنة 1973 بشأن الخدمة العامة للشباب الذي أنهي المراحل التعليمية، إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعي، والشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.

• مشروع قانون مقدم من النائب أبو العباس فرحات و(60) نائبا آخرين، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 86 لسنة 2012 بشأن نظام التأمين الصحي على الأطفال دون السن المدرسي، مشترك مع لجنة (الشئون الصحية).