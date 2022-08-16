شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع كريستال بالاس يستفز مهاجم ليفربول ويصفه بـ" الغبي" والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - علق مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي كريستال بالاس، يواكيم أندرسن، على سبب طرد داروين نونيز مهاجم ليفربول، خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين.

نتيجة مباراة ليفربول وكريستال بالاس

والتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول بنظيره كريستال بالاس، أمس الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي.

وحسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة ليفربول وكريستال بالاس، بهدف لكل منهما، حيث تعرض نونيز للطرد في الشوط الثاني، بعد ضرب مدافع بالاس بالرأس.

سبب غضب نونيز

وقال أندرسن عن السبب في تصريحات نقلتها شبكة "ليفربول إيكو": "طوال المباراة كنت بالقرب منه، أزعجته كثيرًا وقدمت أداءً جيدًا أمامه، أعتقد أن هذا هو سبب غضبه مني".

وتابع: "ضربني أول مرة عند إحدى العرضيات، قلت له إنه لا ينبغي أن يفعل ذلك، كنت غاضبًا منه، ثم فعل ذلك مرة أخرى وهو بالنسبة لي تصرف غبي حقًا، لذا فهي بطاقة حمراء مستحقة".