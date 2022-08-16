استقالة وزير المالية العراقي

16 أغسطس , 2022 بغداد: أفادت وسائل إعلام عراقية بأن وزير المالية، علي علاوي، قدم استقالته من منصبه خلال جلسة للحكومة عقدت الثلاثاء. وقالت وسائل الإعلام إن رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي أوكل إلى وكيل وزارة المالية طيف سامي مهام وزير المالية بالوكالة.

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