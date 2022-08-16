اتهام جديد الى كييف: تهدد الأمن النووي العالمي

وقال مجلس الأمن الروسي في بيان: "تم بحث القضايا الرئيسية المتعلقة بضمان الأمن في سياق السياسة العدوانية لحلف "الناتو" والحرب المختلطة التي يشنها الغرب ضد روسيا وبيلاروس".

وأضاف: "تبادل الجانبان الآراء بشأن الوضع في أوكرانيا. وتم التأكيد على أن الاستفزازات المتعمدة لسلطات كييف، بتواطؤ واضح من الغرب فيما يتعلق بالمواقع النووية، تشكل تهديدا كبيرا للأمن النووي في أوروبا والعالم".