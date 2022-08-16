عابر للقارات.. الجيش الأمريكي يعلن نجاح اختبار صاروخ

وتمت التجربة في الساعة 12:49 صباحا بتوقيت المحيط الهادئ، في قاعدة فاندنبرغ للقوة الفضائية، بولاية كاليفورنيا، وفقا للبيان.

وقال بيان الجيش الأمريكي إن التجربة أظهرت "استعداد القوات النووية الأمريكية وتوفر الثقة في مدى فتك وفعالية الردع النووي للبلاد".



وبحسب البيان فإن الغرض من اختبار الصواريخ الباليستية العابرة للقارات هو التحقق من سلامة وأمن وفعالية واستعداد نظام الأسلحة.

وكانت الشؤون العامة لقيادة سلاح الجو الأمريكي قد أكدت أن ذلك الإطلاق التجريبي هو جزء من الأنشطة الروتينية والدورية التي تهدف إلى إثبات أن الردع النووي للولايات المتحدة آمن وموثوق وفعال لردع تهديدات القرن الحادي والعشرين وطمأنة الحلفاء.

وأشارت إلى أن مثل هذه الاختبارات حدثت أكثر من 300 مرة من قبل، وهذا الاختبار لا علاقة له بأي أحداث عالمية راهنة.