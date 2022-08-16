صلاح يتبرع لاعادة بناء كنيسة ابي سيفين

وذكرت شبكة "بليتشر ريبورت" العالمية، ان "محمد صلاح تبرع بمبلغ 156 ألف دولار (ما يوازي 3 ملايين جنيه) من أجل إعادة بناء كنيسة أبو سيفين بمحافظة الجيزة".

واندلع حريق يوم الأحد الماضي في كنيسة أبو سيفين، أدى لوفاة 41 شخصا وإصابة 14 على الأقل.



وحرص محمد صلاح على توجيه رسالة نعي لضحايا حادث الكنيسة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، الأحد الماضي بعد ساعات قليلة من الحادث.