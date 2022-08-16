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صلاح يتبرع لاعادة بناء كنيسة ابي سيفين

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-08-16 | 19:03

صلاح يتبرع لاعادة بناء كنيسة ابي سيفين

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اعلن قائد منتخب مصر ونجم الإنجليزي محمد صلاح، اليوم الثلاثاء، عن تبرعه بمبلغ مالي، من أجل إعادة بناء كنيسة بمحافظة الجيزة تعرضت لحريق شامل.
وذكرت شبكة "بليتشر ريبورت" العالمية، ان "محمد صلاح تبرع بمبلغ 156 ألف دولار (ما يوازي 3 ملايين جنيه) من أجل إعادة بناء كنيسة أبو سيفين بمحافظة الجيزة".

واندلع حريق يوم الأحد الماضي في كنيسة أبو سيفين، أدى لوفاة 41 شخصا وإصابة 14 على الأقل.


وحرص محمد صلاح على توجيه رسالة نعي لضحايا حادث الكنيسة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، الأحد الماضي بعد ساعات قليلة من الحادث.
سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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