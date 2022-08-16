الكاظمي يدعو القوى العراقية إلى جلسة حوار وطني جاد غدًا الأربعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد - (د ب أ)

دعا رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي اليوم الثلاثاء قادة القوى السياسية الوطنية في العراق إلى اجتماع في قصر الحكومة يوم غد الأربعاء للبدء في حوار وطني جاد.

وقال الكاظمي في بيان صحفي إنه "من منطلق المسؤولية الوطنية المشتركة التي تجمع العراقيين على مبدأ حفظ وحدة العراق، وأمنه، واستقراره أدعو للبدء في حوار وطني جاد والتفكير المشترك من أجل إيجاد الحلول للأزمة السياسية الحالية، والإنغلاقات الراهنة في نطاق الدستور وعلى أرضية المصلحة الوطنية العليا".

وذكر أن هذا الحوار"يسهم في تهدئة التصعيد الحالي وإيجاد بيئة مناسبة للحلول السياسية والدستورية، وبما يصبّ في تحقيق تطلعات شعبنا".

وطالب جميع"الأطراف الوطنية إلى إيقاف التصعيد الشعبي والإعلامي، ومنح المساحة الكافية للطروحات الوسطية لأخذ حيزها في النقاش الوطني لأنّ العراق أمانة في أعناقنا جميعاً، ومصلحة بلدنا تتطلب من الجميع تغليب لغة الحوار، ومنح الوقت، والفرصة للنيات الوطنية السليمة، وقطع الطريق أمام متصيدي الفتن والخلافات".

وقال رئيس الحكومة العراقية "استثمر هذه الفرصة للتأكيد لأبناء شعبنا بأنّ مؤسسات الدولة والأجهزة الأمنية والعسكرية ارتأت من واقع الحرص الوطني ألّا تكون طرفاً في أي خلاف سياسي، وأنّ تركيزنا منصب على منع أيّ تأثيرات للأزمة السياسية على مصالح الناس وأمنهم".

وأهاب "بوسائل الإعلام والنخب الثقافية والاجتماعية والسياسية أن تسهم في تكريس الروح الوطنية، وعدم إفزاع الناس، بل مساعدة مؤسسات الدولة للقيام بمهامها في خدمة شعبنا، وفي ضمان الأمن والاستقرار".