"التعليم" تنفذ ورش عمل تطوير البرامج الدراسية المتقدمة للتعليم الفني

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ورش عمل لعدد 125 من مطوري البرامج الدراسية في التعليم الفني من مختلف المحافظات، بالإضافة إلى 50 خبير من ممثلي الصناعة والقطاع الخاص، بهدف العمل على تطوير مناهج التعليم الفني وفقًا لمنهجية الجدارات، وذلك بمدرسة الفيوم الفندقية، بالتعاون مع مشروع تطوير التعليم الفني والتدريب المهنى TVET Egypt الممول من كلا من الاتحاد الأوروبي والحكومة المصرية.

جاء ذلك للبدء في تطوير وصياغة الأطر العامة للعديد من البرامج الدراسية المتقدمة والتي سيتم البدء في تنفيذها خلال الأعوام القادمة في عدد من المدارس الفنية التي تمتلك المقومات المادية والموارد البشرية لتقديم تعليم فني متقدم يتماشى مع ما يتم من تطوير في منظومة التعليم الفني المصري.

وقال الدكتور محمد موسى عمارة رئيس قطاع التعليم الفني، إن بناء قدرات معلمي التعليم الفني هو أساس جميع أعمال التطوير حتى يتمكن المعلمون من تنفيذ التطوير بما يكسب خريجى التعليم الفنى المهارات والسلوكيات التي تمكنهم من المنافسة على فرص العمل اللائقة فى أسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية.

يذكر أن القرار الوزاري رقم 42 الصادر بتاريخ 22/3/2022 قام بإعادة تنظيم التعليم الفني المتقدم من خلال حصول جميع الطلاب على دبلوم المدارس الفنية نظام الثلاث سنوات وفقًا للبرامج الدراسية المطورة وفقًا لمنهجية الجدارات مع إتاحة الفرصة لجميع الطلاب للالتحاق ببرامج دراسية مطورة وفقًا لمنهجية الجدارات المهنية لمدة عامين إضافيين بما يعرف ببرامج (+2) للحصول على الدبلوم الفني المتقدم.