وفد "التنسيقية" يشارك فى المؤتمر الثالث للكيانات المصرية فى الخارج

القاهرة - سامية سيد - شارك وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في فعاليات المؤتمر الثالث للكيانات المصرية بالخارج، الذي يقام تحت رعاية وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

وحضر الفعاليات 342 من المشاركين من ممثلى 45 كيانا مصريا حول العالم، لاستعراض خطط الاستثمار والتنمية في مصر وإشراك المصريين بالخارج فيها.



وفد التنسيقية يشارك فى المؤتمر الثالث للكيانات المصرية بالخارج

وضم وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كل من النائبة غادة علي، النائب أحمد رمزي، النائب أحمد فتحي، والنائبة هيام فاروق.

كما شارك من أعضاء التنسيقية، كريم الكناني، نرمين مصطفي، أحمد حسبو، ومحمد الصوفي.