شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير برلمانى يشيد باستضافة مصر لمؤتمر المناخ ويطالب باستثماره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد تقرير صادر عن مجلس الشيوخ، استضافة مصر للمؤتمر السابع والعشرين للدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحد للتغيرات المناخية، يأتي تقديراً لريادتها ومكانتها الدولية، وتتويجاً لجهود مصر الرامية إلى مجابهة تحديات تغير المناخ، وتحسين ظروف الحياة، وإرساء قواعد التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، عن طلب مناقشة من النائب وليد التمامى وثلاث اقتراحات برغبة من النواب محمود بكرى ومحمد على وعمرو عزت عن مواجهة ظاهرة تغير المناخ ورسم استراتيجية تنفيذية وطنية محددة المعالم فى مجال احتواء الآثار السلبية للتغيرات المناخية وإدراج مادة التربية المناخية فى برامج التعليم، والذى تم إحالته للحكومة من مجلس الشيوخ لتنفيذ ماجاء به.

وأكد تقرير اللجنة، أن مصر في طليعة الدول التي ساهمت في الجهود الدولية لمكافحة آثار تغير المناخ ومن أوائل الدول التي اتخذت العديد من الإجراءات لمجابهة التغيرات المناخية وتأثيراتها المحتملة، وذلك من خلال التصدي بفاعلية لتلك الآثار والتداعيات بما يساهم في تحسين جودة الحياة للمواطن المصري وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، والحفاظ على الموارد الطبيعية والنظم البيئية، مع تعزيز ريادة مصر على الصعيد الدولي في مجال تغير المناخ.