شكرا لقرائتكم خبر عن الوفد يعرب عن تضامنه الكامل مع الشعب السودانى فى ضحايا الفيضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب حزب الوفد عن أصدق التعازي والمواساة لدولة السودان الشقيقة، حكومة وشعبًا، في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت عددًا من الولايات السودانية، وأدت إلى وفاة وإصابة العشرات من المواطنين، وخلّفت خسائر مادية كبيرة.

وقال رئيس حزب الوفد في بيان له، اليوم، إن حزب الوفد وما يربطه بعلاقات تاريخية بدولة السودان الشقيقة يؤكد وقوفه ودعمه لجهود الدولة المصرية وتضامنها الكامل مع شعب السودان الشقيق في هذا المصاب الأليم.

وأكد يمامة أن حزب الوفد يعتبر أن مصر والسودان شعب واحد تربطهما أواصر أخوية وتاريخية راسخة، مشددًا على ثقة الوفد في قدرة الشعب السوداني على عبور هذه الأزمة وعودة الحياة إلى طبيعتها في دولة السودان الشقيقة.