شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى يقرر زيادة الدعم النقدى لأُسر ضحايا حادث الكنيسة لـ25 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي زيادة دعم أُسر الضحايا بدعم نقدي بقيمة 25 ألف لأسرة المتوفي، و ٥الآف جنيه للمُصاب، وذلك عن طريق (جمعية الاورمان ومؤسسة العربي لتنمية المجتمع) أعضاء التحالف الوطني، هذا ويستمر التحالف الوطني بمؤسساته في التواصل مع أسر الضحايا والمصابين لبحث كافة سُبل الدعم الأخرى اللازم تقديمها لهم حتى تجاوز هذه الأزمة.

يأتى ذلك استكمالًا لدعم التحالف الوطني لأسر ضحايا حادث كنيسة أبو سيفين بالجيزة.

وفي ذات السياق يقوم بنك الطعام المصرى اليوم بتوفير عدد 100 طرد مواد غذائية و 200 كيلوجرام من اللحوم لأسر الضحايا والمصابين سواء الموجودين بمنازلهم حالياً أو الموجودين بمستشفى المنيرة دعمًا في هذا المصاب الأليم داعين المولى عز وجل بالشفاء العاجل للمصابين.

كما قام وفد من (مؤسسة حياة كريمة) أمس بتقديم واجب العزاء في حادث كنيسة ابو سيفين للأنبا يوحنا أسقف مطرانية شمال الجيزة وتوابعها في مقر كنيسة الملاك ميخائيل وذلك في ضحايا الحادث، وأعرب وفد المؤسسة، عن خالص تعازيه للأنبا يوحنا أسقف شمال الجيزة وتوابعها وللشعب المصري وللكنيسة المصرية وأسر الضحايا الذين راحوا ضحية هذا الحادث الأليم مؤكدين أن المصريين شخص واحد في أي محنة، وان مؤسسة حياة كريمة على استعداد تام لتقديم كافة أنواع الدعم طبي ونفسي لأسر الضحايا والمصابين.

وكان التحالف قد أعلن في وقت سابق عن صرف دعم نقدي قيمته 15 ألف جنيه لكل اسرة من أُسر ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين بالجيزة، وذلك عن طريق (جمعية الاورمان) عضو التحالف الوطني، بهدف مؤازرتهم في هذا المصاب الأليم.

كما قامت فرق البحث الميداني لمكتب محافظة الجيزة (لمؤسسة مصر الخير) عضو التحالف الوطني بعمل حصر لأسماء الضحايا والمصابين وإدراجهم في خطة الدعم النقدي الشهري المستمر والتي تقدمها المؤسسة للعديد من الأسر كأحد أهم برامج التكافل لديها.

وعلى صعيد آخر يقوم متطوعين (مؤسسة صناع الحياة) بتوزيع كراتين المواد الغذائية والوجبات الساخنة وزجاجات المياة على المواطنين وفرق الامن والحماية المدنية في محيط الحادث وفي المستشفيات المستقبلة للحالات.

وفي سياق متصل قامت (مؤسسة اهل مصر) عضو التحالف الوطني بصدد وضع خطة للتوعية بكيفية تنفيذ الاخلاء الامن في حال وقوع حريق او اي كوارث طبيعية على ان يتم البدء في تنفيذها على نطاق واسع وتعليق اللافتات الارشادية وتنفيذ ورش توعية بالتشارك مع جميع مؤسسات التحالف وبإستخدام شباب المتطوعين لتفادي حدوث خسائر جسيمة في الارواح في حال وقوع مثل هذا الحوادث.





عن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي:يُذكر ان التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي كان قد انطلق في 13 مارس 2022 ، وذلك بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر حيث يضم 24 جمعية، ومؤسسة أهلية وكيان خدمي وتنموي، منهم الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي يضم في عضويته 30 اتحاد نوعي و27 اتحاد اقليمي، والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها. حيث يضم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في عضويته كل من (الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ومؤسسة حياة كريمة ومؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصري ومؤسسة الجود الخيرية وجمعية الاورمان وبنك الطعام المصري ومؤسسة مصر الخير ومؤسسة مجدي يعقوب والمعهد القومي للأورام بكل فروعه والهيئة القبطية الانجيلية ومؤسسة بهية ومؤسسة أهل مصر ومؤسسة صناع الحياة ومؤسسة راعي مصر وجمعية رسالة وجمعية الباقيات الصالحات وجمعية رعاية مرضى الكبد و مستشفيات جامعة القاهرة، وكذلك مؤسسة العربي لتنمية المجتمع و جمعية الدكتور مصطفى محمود ومؤسسة صناع الخير ومؤسسة كير ومؤسسة عدالة ومساندة ومؤسسة أبو العينين.