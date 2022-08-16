شكرا لقرائتكم خبر عن جوارديولا يستفز ليفربول بعد التعادل مع كريستال بالاس والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يرى بيب جوارديولا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، أن الفوز في أول جولتين، أمر جيد لمواصلة الدفاع عن اللقب.

واستشهد جوارديولا بأن ليفربول عندما حقق لقب الدوري الإنجليزي، كان السيتي فقد 5 نقاط في أول الجولات.

انطلاقة مانشستر سيتي في الدوري

ونجح مانشستر سيتي في الفوز في الجولة الأولى على وست هام يونايتد بثنائية نظيفة، وفي الجولة الثانية انتصر على بورنموث بنتيجة رباعية نظيفة.

جوارديولا يتحدث عن صراع البريميرليج

وقال جوارديولا في تصريحات عبر المركز الإعلامي لنادي مانشستر سيتي،: "لا يمكننا أن ننسى أنه عندما فاز ليفربول ببطولة الدوري الإنجليزي قبل عامين فقدنا خمس نقاط في أول خمس مباريات".

وتابع: "عدم الفشل في الفترة الأولى من الدوري الإنجليزي مهم للغاية، منذ موسمين خسرنا سبع نقاط في أول خمس مباريات وآخر خمس مباريات".

وواصل: "نخسر دائمًا نقاطًا في هذه المرحلة من الموسم، قبل أن نعود إلى الانتصارات لفترة طويلة وتحديدًا في أكتوبر، نوفمبر وديسمبر".

واختتم: "هذا العام هناك كأس العالم، ربما يكون الموسم مختلفًا، من المهم أن نبدأ بقوة ونحافظ على ذلك باستمرار، الآن لدينا بضعة أيام وسنستعد لمواجهة نيوكاسل يونايتد".