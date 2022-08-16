شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة - مانشستر يونايتد يستهدف التعاقد مع نجم ريال مدريد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يواصل فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي سعيه وراء التعاقد مع صفقات جديدة في فترة الانتقالات الصيفية الحالية من أجل تدعيم صفوف الفريق في العديد من المراكز من أجل تصحيح المسار واستعادة مكانة الفريق المرموقة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

مانشستر يونايتد يريد التعاقد مع كاسيميرو

وأكدت تقارير صحفية خلال الأيام الماضية أن نادي مانشستر يونايتد يرغب في التعاقد مع صفقة في وسط الملعب من أجل تدعيم هذا المركز الرابع قبل الدخول في فترة المباريات الصعبة وغلق باب الانتقالات الصيفية.

ومن جانبه اكدت صحيفة ماركا الإسبانية بأن مانشستر يونايتد يتابع كاسيميرو وهناك اهتمامات كبيرة للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي بكل قوة.

انشيلوتي يرفض رحيل كاسيميرو

واضافت الصحيفة بأن إدارة ريال مدريد لم تتلق أي عرض رسمي من النادي الإنجليزي بالاصافة إلى أن كارلو أنشيلوتي يرفض تماما رحيل اللاعب البرازيلي.

ومن المنتظر أن ينتهي عقد كاسيميرو مع ريال مدريد في 30 يونيو 2025، إلا أن مانشستر يونايتد لا يزال متمسك برغبته في تدعيم صفوفه بصفقات قوية في أسرع وقت خاصة وأن هذا الأمر قد جاء من جانب المدير الفني للفريق إريك تين هاج المدير الفني للفريق.

وتأتي هذه الصفقة في ظل المستوى المتراجع الذي يعاني منه مانشستر يونايتد خلال الأيام الماضية، خاصة بعدما خسر اليونايتد أول مباراتين بالدوري الإنجليزي هذا الموسم على حسب كل من برايتون بهدفين مقابل هدف بالإضافة للهزيمة الكبيرة أمام برينتفورد برباعية.