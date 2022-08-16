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انت الان تتابع خبر مدافع كريستال بالاس يتلقى تهديدا بالقتل بعد تسببه بطرد نونيز والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2022-08-16 | 17:20
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أكد مدافع كريستال بالاس يواكيم أندرسن، اليوم الثلاثاء، إنه تلقى تهديدات بالقتل موجهة إليه وإلى أسرته بعد تلقيه ضربة رأس من مهاجم ليفربول داروين نونيز في مباراة الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أمس الإثنين؛ وهو ما تسبب في طرد المهاجم القادم من أوروغواي.
وقال أندرسن قبل مشاركة بعض صور الرسائل التي تضمنت إساءات وتهديدات بالقتل في بريده: "أفهم أنكم تشجعون فريقا. لكن يتوجب عليكم التحلي ببعض الاحترام وعدم التصرف بهذه الفظاظة على الإنترنت".
واضاف: "أتمنى أن يقوم إنستغرام والدوري الممتاز بشيء حيال هذا الأمر".
وانتهت مباراة الفريقين بالتعادل 1-1 بعد طرد مهاجم ليفربول ببطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 57 بعد التحام بينه وبين المدافع الدنماركي.
وبهذه النتيجة يبقى ليفربول دون فوز في أول جولتين من الموسم ويحتل المركز 12 بين فرق البطولة العشرين، بينما وجه الجمهور غضبه نحو أندرسن الذي قال إنه "تلقى رسائل مسيئة عبر إنستجرام".
واضاف: "أتمنى أن يقوم إنستغرام والدوري الممتاز بشيء حيال هذا الأمر".
وانتهت مباراة الفريقين بالتعادل 1-1 بعد طرد مهاجم ليفربول ببطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 57 بعد التحام بينه وبين المدافع الدنماركي.
وبهذه النتيجة يبقى ليفربول دون فوز في أول جولتين من الموسم ويحتل المركز 12 بين فرق البطولة العشرين، بينما وجه الجمهور غضبه نحو أندرسن الذي قال إنه "تلقى رسائل مسيئة عبر إنستجرام".
المحرر: سعد أحمدAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد