قصف تركي يطال مركزاً للجيش السوري ويوقع قتلى

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، إنه "ليس معروفا ما إذا كان جميع القتلى من قوات النظام أو من المقاتلين الأكراد الذين يسيطرون على المنطقة".

وأشار إلى أن القصف "جاء وسط اشتباكات عنيفة اندلعت ليلا بين القوات التركية والمقاتلين الأكراد، غرب مدينة عين العرب (كوباني) الحدودية".

