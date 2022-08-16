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قصف تركي يطال مركزاً للجيش السوري ويوقع قتلى

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بغداد - ياسين صفوان - قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن طائرة حربية تركية استهدفت، الثلاثاء، مركزا للجيش السوري في قرية حدودية شمالي سوريا، مما أسفر عن مقتل 11 شخصا.
وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، إنه "ليس معروفا ما إذا كان جميع القتلى من قوات النظام أو من المقاتلين الأكراد الذين يسيطرون على المنطقة".

وأشار إلى أن القصف "جاء وسط اشتباكات عنيفة اندلعت ليلا بين القوات التركية والمقاتلين الأكراد، غرب مدينة عين العرب (كوباني) الحدودية".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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