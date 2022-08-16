انت الان تتابع خبر قصف تركي يطال مركزاً للجيش السوري ويوقع قتلى والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن طائرة حربية تركية استهدفت، الثلاثاء، مركزا للجيش السوري في قرية حدودية شمالي سوريا، مما أسفر عن مقتل 11 شخصا.
وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، إنه "ليس معروفا ما إذا كان جميع القتلى من قوات النظام أو من المقاتلين الأكراد الذين يسيطرون على المنطقة".
وأشار إلى أن القصف "جاء وسط اشتباكات عنيفة اندلعت ليلا بين القوات التركية والمقاتلين الأكراد، غرب مدينة عين العرب (كوباني) الحدودية".
وأشار إلى أن القصف "جاء وسط اشتباكات عنيفة اندلعت ليلا بين القوات التركية والمقاتلين الأكراد، غرب مدينة عين العرب (كوباني) الحدودية".