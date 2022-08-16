عبث بخطوط نقل الطاقة يتسبب بانقطاع الكهرباء في الجنوب

وقال اعلام وزارة الكهرباء في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "عبث جديد وأستخدام سيء وغير صحيح ، واستغلال للشعائر الدينية بشكل مغلوط، وعدم مراعاة من قبل بعض المواطنين للمحددات الأمنة والفنية للابراج والخطوط الناقلة للطاقة ،بتعليق اللافتات على اسلاك الضغط الفائق، مما تسبب بإنفصال خط ( واسط - ميسان ٤٠٠ ك ف) وخروجه عن العمل صباح اليوم ،وهو من خطوط الضغط الفائق الستراتيجية للمنظومة الكهربائية ".واضاف ان "الوزير وجه بإستنفار كامل لملاكاتنا وبأكثر من (٢٥) فرقة صيانة إنتشرت على طول الخط بين ميسان وواسط ، للفحص على الخط من الجهتين ولمدة خمس ساعات متتالية من الجهد وعمل المعدات والاليات،ليتبين سبب انفصال الخط المذكور بسبب الصور ادناه والتي علقت فيها اللافتات وربطها بالارض بشكل مخطوء، حَرَم المواطنين فيه من ساعات التجهيز للكهرباء".

واوضح البيان ان "دائرة التشغيل والتحكم اضطرت لخفض احمال محافظات المنطقة الجنوبية للحفاظ على سلامة المنظومة الجنوبية من الانهيار ، وتم اعادة الخط للعمل بتمام الساعه ال٥:٣٠ مساء اليوم الثلاثاء بعد ازالة العارض، ويعاود الان إستقرار المنظومة الجنوبية لوضعها الطبيعي ".

وختم: "تهيب الوزارة بالمواطنين الكرام الالتزام بمحددات الخطوط الناقلة للكهرباء والابراج ،والانتباه الى وجود العلامات التحذيرية الموضوعة بعدم الاقتراب حفاظاً على سلامتهم وسلامة المعدات".