انت الان تتابع خبر مصر.. احالة أوراق القاضي قاتل شيماء جمال للمفتي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة، برئاسة المستشار بلال محمد الباقي، اليوم الثلاثاء، إحالة أوراق قاتل المذيعة شيماء جمال الذي يعمل قاضيا وشريكه في الجريمة للمفتي لأخذ الرأي الشرعي في حكم الإعدام.
وأشارت التحقيقات إلى أن "المتهمين عقدا العزم على قتل الإعلامية شيماء جمال، ووضعا مخططا اتفقا فيه على استئجار مزرعة نائية لقتلها بها وإخفاء جثمانها بقبر يحفرانه فيها".
واوضحت النيابة في بيانها إلى أن "المتهمين اشتريا أدوات لحفر القبر، وأعدا مسدسا وقطعة قماشية لإحكام قتل المجني عليها وشل مقاومتها، وسلاسل وقيودا حديدية لنقل الجثمان إلى القبر بعد قتلها، ومادة حارقة لتشويه معالم الجسد قبل دفنه".
وكان قد اعترف المتهم الأول أيمن عبد التواب "بقتل الإعلامية شيماء جمال، أمام الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الجيزة، ولكنه نفى تعمده قتلها، فيما نفى الثاني الاشتراك في القتل".
وكان قد أدلى المتهم الثاني حسين الغرابلي في واقعة مقتل الإعلامية شيماء جمال، وهو صديق القاضي أيمن حجاج المتهم بقتل المذيعة، الشهيرة بمذيعة الهيروين، "باعترافات تفصيلية حول الواقعة، وملابساتها وظروفها، وكيف تم التخطيط لها وتنفيذها، وكيف حاول إخفاء الجريمة، والأسباب التي دفعته للاعتراف بالجريمة".
وأقامت النيابة العامة "الدليل على المتهمين من واقع شهادة 10 شهود من بينهم صاحب المتجر الذي اشترى المتهمان منه أدوات الحفر والمادة الحارقة، وكذا إقرارات المتهميْنِ تفصيلا في التحقيقات، والتي استهلت بإرشاد المتهم الثاني عن مكان الجثمان بالمزرعة وبيانه تفصيلات الجريمة، ثم إقرار المتهم الأول عقب ضبطه بارتكابه واقعة القتل".