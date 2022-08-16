العراق يبدي لفرنسا استعداده لتبادل المنح الدراسية

وقالت التعليم في بيان ورد لـ الخليج 365، إن وزيرها "استقبل القنصل الفرنسي العام في الموصل جان كرستوف أوجيه والوفد المرافق له".

وأوضح وزير التعليم، خلال اللقاء، أن "المؤسسات الأكاديمية العراقية تربطها علاقات تعاون مع الجامعات الفرنسية على وفق الاتفاقية الموقعة بين البلدين وما تتضمنه من برامج علمية ضمن مجالات التعليم العالي والبحث العلمي".



واضاف، أن "جامعات الموصل والتقنية الشمالية ونينوى وتلعفر والحمدانية في محافظة نينوى منفتحة على التعاون المشترك والتبادل الثقافي مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية الفرنسية في مختلف التخصصات، مشيرا الى استعداد الجامعات العراقية الى تبادل المنح الدراسية والأساتذة الزائرين واستقبال الطلبة في الدراسات ذات الاهتمام المشترك".

وتابع وزير التعليم، أن "اولويات التعاون بين الجانبين تقتضي التركيز باتجاه تأهيل المختبرات والمعامل والورش العلمية في الجامعات التي تعرضت للتخريب والضرر من عصابات داعش الارهابية وتنمية مسارات التنسيق المستدام بشأن مراكز الرعاية الصحية والطبية".



من جهته، ذكر القنصل الفرنسي العام، أن "الجانب الفرنسي يعمل على تطوير مذكرات التفاهم بين الجامعات العراقية ونظيراتها الفرنسية وتحديث برامج التعاون الأكاديمي في الاختصاصات الطبية الهندسية والاجتماعية والنفسية في المستقبل القريب".