بالصور- محافظ الغربية يتفقد نسب إنجاز مشروعات "حياة كريمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

أجرى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى نهطاي، سنبو الكبرى والغريب، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، و نجوى العشيري السكرتير العام المساعد.

بدأت الجولة بتفقد المشروعات بقرية نهطاي، حيث تفقد الأعمال الجارية بمدرسة نهطاي للتعليم الأساسي والتي يتم إنشاؤها ضمن خطة المبادرة بتكلفة 22 مليون جنيه لتساهم في تخفيف الكثافة الطلابية بالقرية، كما تفقد المحافظ نقطة الحماية المدنية ونقطة الشرطة في القرية، إلى جانب تفقد مركز تنمية الأسرة والذي وصلت نسبة الأعمال به إلى 70 % واختتمت الجولة في نهطاي بتفقد مركز الشباب والذي يتم إنشاؤه في القرية بتكلفة إجمالية 6.4 ملايين جنيه.

وتابع محافظ الغربية جولته بتفقد مشروعات المبادرة بقرية سنبو الكبرى والغريب، حيث تفقد مجمعات الخدمات الحكومية والمجمعات الزراعية البيطرية بالقريتين، إلى جانب تفقد المواقع المخصصة لإنشاء المواقف والأسواق النموذجية بالقريتين.

يذكر أن المشروع القومي "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصري هو مشروع القرن والذي قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدشينه كمبادرة رئاسية في بداية عام ٢٠١٩ وتحول إلى مشروع قومي في بداية عام ٢٠٢١، حيث يتم تنفيذ 934 مشروعا داخل (٥٤) قرية و (٨٨) تابعا في مركز زفتى بتكلفة إجمالية 4.1 مليارات جنيه.