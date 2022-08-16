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بالصور- وزير قطاع الأعمال يناقش تطوير شركة مصر للغزل والنسيج مع محافظ الغربية

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محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

استقبل المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، وذلك لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك والتباحث حول المشروعات التي تنفذها الشركات التابعة للوزارة في المحافظة.

وتم خلال اللقاء استعراض موقف عدد من المشروعات ومنها تطوير شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، والتي تستحوذ على جانب كبير من مشروع تطوير شركات الغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، حيث يتضمن إنشاء أكبر مصنع للغزل في العالم بالمحلة (من حيث عدد المرادن تحت سقف واحد).

كما تطرق الحديث إلى مستجدات تشغيل محلج كفر الزيات المطور ضمن مشروع تطوير محالج القطن حيث تم الانتهاء من إنشائه وتركيب الماكينات الحديثة به، إلى جانب تطوير شركة طنطا للكتان والزيوت.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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