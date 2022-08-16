وزير التموين يصدر قرارا بتغيير مسمى مكتب سجل تجاري بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير التموين الدكتور علي مصلحين بتغيير مسمى مكتب سجل تجاري بني سويف ليصبح سجل تجاري بني سويف المميز.

وافتتح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، مكتب السجل التجارى النموذجى بمدينة بنى سويف، وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية نحو التحول الرقمي وتيسير الحصول على خدمات متميزة فى إطار خطة وزارة التموين لميكنة الخدمات.