بالصور- محافظ المنيا يتفقد موقع حريق كنيسة الأنبا بيشوي

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا- جمال محمد:

تفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، موقع حريق كنيسة الأنبا بيشوي بالمنيا الجديدة، وذلك للوقوف على تطورات الموقف ومتابعة كافة تداعيات الحادث.

وفور وصوله إلى موقع الحادث، حرص المحافظ على معاينة وتفقد الموقع العام للكنيسة، كما اطمأن على عدم وجود مصابين جراء الحريق، وعدم تأثر باقي طوابق الكنيسة بالحريق الذي نشب في الطابق الأرضي، مؤكدا أن المحافظة بكامل أجهزتها في حالة استنفار للتعامل مع تداعيات الموقف.

وانتقلت قوات الحماية المدنية على الفور، حيث تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده دون وقوع أي خسائر في الأرواح.

وأكد بيان لوزارة الداخلية، أن الحريق نشب بسقف القاعة وهي (غير مستخدمة) وبسؤال مسئولي الكنيسة وشهود الواقعة أكدوا أن الحريق نتج عن ماس كهربائي، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.