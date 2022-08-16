لحاملي جميع التأشيرات والسيدات دون محرم.. السعودية تقدم أكبر تسهيلات للراغبين في العمرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، السماح لحاملي جميع أنواع التأشيرات والقادمين من دول العالم بأداء العمرة، وذلك بالتزامن مع بدء موسم العمرة للعام الجاري 1444هـ.

وقال عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، إن أي مواطن مصري توجه إلى الأراضي المقدسة في زيارة عائلية أو عمل أو سياحة يمكنه أداء العمرة دون أي أعباء مالية إضافية.

وأوضح حنفي، في تصريحات أدلى بها اليوم الثلاثاء، أن الزائر يحق له أن يعتمر ويصلي في الروضة الشريفة؛ لكن بضوابط معينة، أبرزها: حمل المسافر شهادة تفيد حصوله على اللقاحات التي تحددها المملكة.

وأشار نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية إلى أن السيدات الأقل من 45 عامًا لسن بحاجة إلى محرم عند الذهاب لأداء العمرة، إضافة إلى الأطفال من عمر عام يمكنهم أداء العمرة رفقة أسرهم، موضحًا أن عدد الراغبين في السفر لأداء العمرة عبر الشركات السياحية سينخفض.

وتابع حنفي: ويمكن أن يكون الحجز عبر تطبيق "توكلنا واعتمرنا"؛ لمعرفة الموعد قبل أداء العمرة وزيارة قبر الرسول، صلى الله عليه وسلم.

يأتي ذلك في إطار تسهيل السعودية إجراءات وصول المعتمرين لتأدية مناسك العمرة، وتقديم كل الخدمات بجودة عالية، وإثراء تجربة المعتمرين الثقافية والدينية، وفقًا لرؤية المملكة 2030.

وتشمل التأشيرات المسموح لها بالعمرة وفقًا لوزارة الحج السعودية على النحو التالي:

1- السماح لحاملي تأشيرات السياحة بأداء العمرة.

2- السماح لحاملي تأشيرات الزيارة بالعمرة أثناء إقامتهم بالمملكة.

3- السماح لحاملي تأشيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالعمرة.

4- السماح لحاملي تأشيرة المملكة المتحدة "بريطانيا" بأداء العمرة.

5- السماح لحاملي تأشيرة دول الشنجن بأداء العمرة.

6- السماح لحاملي تأشيرة الزيارة العائلية بأداء العمرة.

7- السماح لحاملي تأشيرة الزيارة الشخصية بأداء العمرة.

وهناك 3 أنواع من التأشيرات بالمملكة يمكن الحصول عليها؛ وهي: تأشيرة عند الوصول، والتأشيرة الإلكترونية، والتأشيرة عن طريق السفارة السعودية في جميع البلدان.

شروط استخراج التأشيرات الثلاث السابقة:

التأشيرة عند الوصول

سمحت المملكة باستخراج تأشيرة سياحة مدتها سنة عند الوصول إلى أحد مطارات المملكة دون الحاجة إلى التقديم المسبق.

التأشيرة متاحة للمواطنين من الدول المؤهلة للحصول على التأشيرة الإلكترونية، وحاملي تأشيرات الولايات المتحدة الأمريكية أو المملكة المتحدة أو شنجن في حال استيفاء الشروط التالية:

- أن تكون تأشيرة المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة أو شنجن سارية.

- أن يكون تم استخدامها وتحمل ختمًا من الدولة المصدرة.

- أن تكون التأشيرة تجارية وسياحية.

التأشيرة الإلكترونية

يمكن لأي شخص الحصول على تأشيرة المملكة من خلال التقديم أونلاين عبر الموقع الإلكتروني، بعدد كبير من دول أمريكا الشمالية وآسيا وغيرها من الدول الموضحة بموقع الحج والعمرة السعودية، وكذلك مواقع الحصول على التأشيرة السعودية.

تأشيرة من السفارة

بإمكان الشخص التقدم إلى سفارة المملكة العربية السعودية في بلده للحصول على تأشيرة للسعودية، وتقديم المستندات وانتظار الموافقة على التأشيرة.

وتتضمن المستندات المطلوبة للتأشيرة إثبات مقر الإقامة، وتذكرة عودة وإثبات وظيفته وكشف حساب بنكي، وخطة سير الرحلة ومعلومات كاملة.

الأطفال

سمحت وزارة الحج والعمرة السعودية للأطفال بكل الأعمار بدخول الحرم المكي مع ذويهم المعتمرين.

وقالت الوزارة: يُسمح للمعتمرين باصطحاب أطفالهم، والتأكد من حجز التصريح المناسب للأطفال فوق 5 سنوات عبر تطبيق "اعتمرنا" في حال الرغبة في اصطحابهم.

وأضافت الوزارة: أما الأطفال أقل من 5 سنوات فبإمكان ذويهم المعتمرين اصطحابهم معهم دون الحاجة إلى استخراج تصريح خاص بهم.

منصات التقديم

تتيح منصة "مقام"، بالتعاون مع عدد من شركات ووكالات السياحة المعتمدة، إمكانية استخراج تأشيرة العمرة للمعتمرين القادمين من خارج المملكة، واختيار باقة الخدمات المتاحة لدى إحدى المنصات الإلكترونية المعتمدة من خلال الرابط: هنا.

وتُقدم منصة "روح السعودية" تسهيلات إلكترونية متعددة لإصدار التأشيرة الإلكترونية لزيارة المملكة لتأدية نسك العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف، وتصميم باقة العمرة وفق احتياجات مُقدم الطلب عبر الموقع الإلكتروني: هنا.

شروط العمرة

يُشترط لأداء العمرة الحصول على التأمين الصحي الشامل للزائرين الذي يشمل تغطية تكاليف العلاج من الإصابة بفيروس كورونا، والحوادث الشخصية التي ينتج عنها الوفاة أو العجز، وتأخر الرحلات أو إلغاؤها، وغيرها من الأمور.