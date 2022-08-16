رغم التقشف في الكهرباء.. أنوار عواميد القاهرة والجيزة مضاءه في عز الضهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

رصدت عدسة الخليج 365 إضاءة أنوار عواميد الكهرباء في القاهرة والجيزة في "عز الضهر"، على مدى يومين متتالين، رغم إعلان الحكومة خطة للتقشف في الكهرباء تتضمن تقليل إضاءة الطرق الرئيسية ليلا.

ورصد الخليج 365 أعمدة مضاءة بعد الساعة الـ12 ظهرا اليوم وأمس في أجزاء من الطريق الدائري، قبل كوبري المنيب ونزلة شارع البحر الأعظم، وأجزاء متفرقة من شارع البحر الأعظم، وكورنيش المعادي.

ويأتي ذلك بعد أيام قليلة من إعلان الحكومة بدء تطبيق خطة واسعة للتقشف في الكهرباء، تتضمن: إطفاء الأنوار الداخلية والخارجية في مقار المؤسسات العامة بمجرد انتهاء ساعات العمل اليومية، وتخفيض إنارة الشوارع والميادين.