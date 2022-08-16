المالية تدعم جنوب سيناء بـ180 مليون جنيه للتعاقد مع شركة نظافة في شرم الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد:

التقى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم الثلاثاء، لبحث سبل دعم بعض المشروعات الجارية ضمن الاستعدادات الخاصة بانطلاق مؤتمر المناخ.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن وزير المالية وافق خلال اللقاء على دعم صندوق النظافة بقيمة 5.2 مليون جنيه لاستخراج مستحقات العاملين على الصندوق.

كما صدق وزير المالية بالموافقة على تدبير مبلغ 1416968 جنيه، إجمالي قيمة الفوائد لعدد 12 قطعة أرض، بالإضافة إلى مبلغ 985500 جنيه نسبة الـ %15لصالح صندوق الإسكان.

وأكد أنه جرى دعم المحافظة بمبلغ 180 مليون جنيه للتعاقد مع شركة نظافة بمدينة شرم الشيخ، لمدة عشر سنوات. لافتًا إلى أنه جرى بالفعل دعم المحافظة بمبلغ 45 مليون جنيه كدفعة أولى، وجاري تدبير باقي المبلغ.

حضر الاجتماع ن هيثم سالم مدير المديرية المالية بجنوب سيناء، وطارق عبدالله مدير الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بالمحافظة، وأحمد فؤاد مدير الحسابات بالمحافظة، و وليد السباعي المستشار القانوني بالمحافظة، ومؤمن عامر المستشار المالي للمحافظ.