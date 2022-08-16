مصروفات المدارس الدولية بالعام الدراسى الجديد: "تقترب من مليون جنيه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة الله عبدالرحمن:

كشفت نشرة "إنتربرايز" الإخبارية، عن أسعار الرسوم الدراسية بالمدارس الدولية بمصر خلال العام الدراسي الجديد 2022- 2023.

يأتي ذلك تزامنًا مع الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2022، والكشف عن موعد التظلمات، إذ تسعى فئة من أولياء الأمور للبحث عن أسعار المدارس الدولية لالتحاق أبنائهم بها.

وينشر "الخليج 365" أسعار المدارس الدولية في ما يلي:

المدرسة الأمريكية بالقاهرة

تأتي المدرسة الأمريكية بالقاهرة على رأس القائمة؛ إذ تبدأ المصروفات الدراسية السنوية من 193 ألف جنيه لمرحلة رياض الأطفال إلى 292 ألف جنيه في الصف الرابع الابتدائي.

ويدفع الطلاب في رياض الأطفال حتى الصف الخامس نحو 799 ألف جنيه سنويًّا، أما الصفوف من السادس إلى الثامن فتصل مصروفاتها إلى 810 آلاف جنيه، ويدفع طلاب المرحلة الثانوية (الصفوف 9-12) نحو 812 ألف جنيه، وفقًا لخطة سداد المدرسة للعام الدراسي المقبل (بي دي إف).

وترتفع المصروفات قليلًا اعتمادًا على عدد الأقساط التي يختارها أولياء الأمور.

ويدير المدرسة مجلس من بين أعضائه ممثلون عن السفارة الأمريكية وأصحاب مصلحة آخرون، كما أن الرسوم الدراسية بها لا تخضع لتنظيم وزارة التعليم.

وتفخر المدرسة بأنها المدرسة الوحيدة التي ترعاها وزارة الخارجية الأمريكية في القاهرة.

وتقدم لطلابها نظام التعليم الأمريكي وبرنامج دبلوم البكالوريا الدولية للصفين 11 و12.

المدرسة البريطانية الدولية بالقاهرة

وتلي المدرسةَ الأمريكية في القائمة المدرسةُ البريطانية الدولية بالقاهرة التي تبدأ مصروفاتها الدراسية السنوية في مرحلة رياض الأطفال من 221 ألف جنيه، غير شاملة رسوم التقديم والتسجيل. تبلغ الرسوم الدراسية للمرحلة الابتدائية من الصف الثاني إلى السادس 260 ألف جنيه، بينما تبلغ تكلفة الدراسة في الصفوف 7 و8 و9 نحو 301 ألف جنيه سنويًّا.

وتبلغ تكلفة الصفَّين 10 و11 نحو 306 آلاف جنيه سنويًّا، وتبلغ تكلفة الصفَّين 12 و13 نحو 324 ألف جنيه سنويًّا، وفقًا لقائمة الرسوم للعام الدراسي 2022/2021.

تتلقى المدرسة المصروفات باليورو، لذلك تختلف المصروفات وفقًا لسعر الصرف، وتقدم المدرسة البريطانية الدولية المناهج البريطانية حتى السنة 9، وبعد ذلك يدرس الطلاب دورات IGCSE وGCSE في العامين الأخيرين من الدراسة (12- 13) يتبعون برنامج البكالوريا الدولية.

و"البريطانية الدولية" هي مدرسة مملوكة للجمعية ولا تخضع للسقف الذي تضعه وزارة التعليم.

المدرسة الأمريكية الدولية

لا تزال المدرسة الأمريكية الدولية في مصر، تحتل مرتبة عالية جدًّا في قائمة المدارس الخاصة في البلاد مع مصروفات دراسية سنوية تتراوح من 169 ألف إلى 211 ألف جنيه، وفقًا لخطة السداد للعام الدراسي 2023- 2022 (بي دي إف).

لم تكشف المدرسة بعد عن الرسوم الدراسية للعام بأكمله، وبالتالي فإن الأرقام المذكورة هنا تعتبر تقديرات، ويوجد لها فرعان في محافظة القاهرة، أحدهما في القاهرة الجديدة والآخر في الشيخ زايد، وتوفر المدرسة لطلابها التعليم بالنظام الأمريكي، وعندما يصلون إلى المرحلة الثانوية يمكنهم الاختيار بين برنامج الدبلومة الأمريكية أو برنامج البكالوريا الدولية.

مدرسة الألسن

تقع مدرسة الألسن ضمن نفس النطاق، حيث تبدأ المصروفات الدراسية (بي دي إف) من 131.4 ألف جنيه لمرحلة التمهيدي (ما قبل رياض الأطفال) وتصل إلى 220.5 ألف جنيه لطلبة السنة النهائية في القسم البريطاني و220.3 ألف جنيه لطلبة القسم الأمريكي، وتتيح مدرسة الألسن للطلاب الاختيار بين المناهج البريطانية والأمريكية.

مدارس بريتش كولومبيا الكندية

تتقاضى مدارس بريتش كولومبيا الكندية الدولية التابعة لـ"سيرا" مصروفات سنوية بقيمة 119 ألف جنيه لطلاب السنة الأولى من مرحلة رياض الأطفال (كي جي 1) و192 ألف جنيه لطلاب المرحلة الثانوية.

تتبع المدرسة منهج بريتيش كولومبيا في كندا وتقدم دورات الانتساب المتقدم لطلاب السنة النهائية.

مدرسة ساكسونيا الدولية

تتراوح المصروفات الدراسية في مدرسة ساكسونيا الدولية بغرب القاهرة من 115 ألف جنيه لمرحلة رياض الأطفال حتى 205 آلاف جنيه لطلاب الصفوف النهائية. المدرسة هي الفرع المصري لمدرسة ساكسونيا الدولية- كارل هان في ألمانيا.

وتقدم المدرسة لطلابها برنامج دبلوم البكالوريا الدولية.

وتجدر الإشارة أيضًا إلى:

تتراوح مصروفات مدرسة ريجنت البريطانية بين 74 ألف جنيه لمراحل رياض الأطفال و90 ألف جنيه للصفوف من السابع حتى التاسع

تبدأ المصروفات الدراسية لمدرسة إيكول أواسيز الدولية من 84 ألف جنيه لصفوف رياض الأطفال وتصل إلى 176 ألف جنيه للصفَّين 11 و12.

تتراوح مصروفات مدرسة جيمس البريطانية ما بين 86 ألف جنيه و175 ألف جنيه.

تبدأ المصروفات في مدارس ماجستي الدولية من 110 آلاف جنيه وتصل إلى 140 ألف جنيه لطلاب المرحلة الثانوية.

تبدأ مصروفات مدارس أيفي الدولية (بي دي إف) من 74 ألف جنيه لمرحلة التمهيدي وتصل إلى 148 ألف جنيه للصف العاشر.

وعقد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس، اجتماعًا مع قيادات الوزارة والهيئات التابعة لها، لمناقشة مهام عملهم والدور المنوط بهم، وخطة الوزارة لتطوير التعليم.

ووجه حجازي الشكر والتحية والتقدير إلى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني السابق، الذي وضع حجر أساس تطوير العملية التعليمية، وعلى ما تم إنجازه في المرحلة السابقة من جهد في تطويرها.

وأكد وزير التعليم أهمية تكاتف وتعاون جميع العاملين بالتربية والتعليم؛ لاستكمال مسيرة العمل بنفس الروح ومشاركة كل الجهات المختصة في العمل المؤسسي وعملية صنع القرار، قائلًا: "لا تغيير في فلسفة المنظومة التعليمية، ونحن جميعًا شركاء في استكمال هذا الجهد، وكل فرد من أبناء الوزارة لديه مسؤولية في تطوير العملية التعليمية، بما يتوافق مع توجيهات القيادة السياسية، والخطة الاستراتيجية للدولة".