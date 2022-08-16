شكرا لقرائتكم خبر عن نجم مانشستر يونايتد يفاجئ الجميع ويهاجم اللاعبين ويدافع عن رونالدو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يواصل فريق مانشستر يونايتد معاناته خلال الأيام الماضية بسبب حالة التخبط التي يعيشها الفريق بعد النتائج المخيبة للآمال التي حققها الفريق في بداية الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الكروي الجديد 2022-2023.

وتعرض اليونايتد لهزيمة مفاجئة أمام برايتون في الجولة الأولى بهدفين مقابل هدف قبل أن يخسر بنتيجة ثقيل من برينتفورد برباعية نظيفة في الجولة الثانية من البريميرليج ليتسبب ذلك في حالة من الإحباط والقلق داخل الفريق.

الانتقادات تنهال على رونالدو بسبب تراجع مستوى مانشستر يونايتد

واتهم بعض النقاد الرياضيين والجماهير العاشقة لليونايتد، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو واتهمته بالسبب فيما يمر به الفريق في الوقت الحالي وذلك بسبب تراجع اداء الفريق الفترة الأخيرة وأزمته التي لم تنته بعد مع إدارة الفريق.

وكان قد أبلغ رونالدو إدارة الفريق برغبته في الرحيل عن صفوف النادي الإنجليزي، إلا أن الإدارة متمسكة ببقاءه وترغب في استمراره، فيما يتمسك اللاعب بالرحيل من أجل المشاركة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

فيرديناند لاعب مانشستر يونايتد السابق يدافع عن رونالدو

ولكن وعكس جميع الأراء، يرى فيرديناند نجم فريق مانشستر يونايتد السابق بأن رونالدو ليس السبب في هذا وأن اللاعبين الذين يشاركوا مع الفريق في الفترة الأخيرة هم المقصرون في حق النادي.

وأكد فيرديناند بأن رونالدو يستطيع تحمل المسؤولية والضغوطات الكبيرة ويستطيع نقل الفريق لمكانة أخرى عكس باقي اللاعبين داخل الفريق.

ووفقا للتصريحات التي نقلتها صحيفة آس الإسبانية على لسان النجم ريو فيرديناند فقد قال نجم مانشستر يونايتد السابق:"لا أعرف لماذا يتم توجيه الانتقادات لرونالدو، المشكلة في اللاعبين الذين يقدمون اداء أقل بكثير مما يقدمه رونالدو".

وأضاف:"أعتقد بأن هناك العديد من اللاعبين داخل الفريق الغير قادرين على تحمل المسؤوليات وغير قادرين على تحمل ضغوطات المباريات".