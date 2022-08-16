16 أغسطس , 2022 انفجار مستودع ذخيرة بشمال شبه جزيرة القرم. نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء اليوم الثلاثاء عن إدارة بلدة مايسكو قولها إن مستودع ذخيرة انفجر في شمال شبه جزيرة القرم. وفي وقت سابق اليوم، أوردت وكالة الإعلام الروسية نبأ عن اندلاع حريق في محطة تحويل فرعية بالقرب من بلدة جانكوي في شبه جزيرة القرم.

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