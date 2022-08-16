شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندى يعزى السودان فى ضحايا الفيضانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم المهندس حازم الجندى عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد بخالص التعازى والمواساة لجمهورية السودان الشقيقة، حكومة وشعبًا، ولذوى ضحايا الفيضانات التي اجتاحت مؤخرًا عددًا من الولايات السودانية، وأدت إلى وفاة وإصابة عشرات من المواطنين وخلفت خسائر مادية كبيرة.

وتمنى الجندى من الله أن يحفظ السودان الشقيق ويعم الخير والرخاء عليها، مؤكدا أن السودان ليست مجرد دولة على الحدود المصرية، بل هى بلد تمتد علاقتنا به لتاريخ طويل، لافتا إلى أن الشعبين المصرى والسودانى نسيج واحد.

ودعا عضو مجلس الشيوخ، بالشفاء العاجل للمصابين، كما دعا الله أن يلهم ذوي الضحايا بالصبر والسلوان، وأن يسكنهم الله فسيح جناته.